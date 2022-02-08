أشاد سفيرنا لدى إيطاليا الشيخ عزام الصباح بتفاني شباب الكويت وتميزهم في أداء عملهم متسلحين بالكفاءة والعزيمة في عملهم لاسيما في المحافل الدولية رافعين اسمها عاليا.



وذكرت سفارتنا بإيطاليا في بيان لـ «كونا» أن السفير الشيخ عزام الصباح قام أمس بتكريم كل من خالد الخشرم أول مواطن كويتي يلتحق بالعمل في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» بمناسبة نهاية فترة عمله وكذلك الموظف المحلي بالسفارة ربيع علي.



وقال بهذه المناسبة، مهنئا الخشرم بأدائه المتميز والمشرف ان حب الكويت يبقى اكبر حافز للعمل بجد واجتهاد من أجلها وباسمها، مؤكدا أن الكويت تزخر دائما بالكفاءات الوطنية التي تبرز الوجه المشرق وتسهم في مسيرة نهضتها.



وأكد أن الموظف ربيع علي جسد مكانة الكويت الخاصة والكبيرة في قلوب الجميع وترجمه في عمله المميز لأكثر من 40 عاما قضاها في خدمة الكويت بكل تفان وإخلاص.