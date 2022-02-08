أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) تمديد فترة الترشح والتقدم لـ(جائزة الكويت) لعام 2021 في مجالاتها الأربعة حتى تاريخ 28 فبراير الجاري لإتاحة فرصة أكبر للباحثين للتقدم بترشيحاتهم.



وأكدت المؤسسة حرصها على مشاركة أكبر عدد من الباحثين والأكاديميين العرب في الترشح للحصول على (جائزة الكويت) التي باتت تعد من أهم الجوائز العلمية عالميا.



وارتأت المؤسسة تمديد فترة التقدم للجائزة نظرا للظروف التي يمر بها العالم حاليا بسبب جائحة كورونا والتي ربما أدت إلى تأخر بعض المؤسسات العلمية والأكاديمية إضافة إلى الباحثين العرب في تقديم ترشيحاتهم لمن تنطبق عليهم شروط التقدم للجائزة.



وتقبل المؤسسة ترشيحات الجامعات والهيئات العلمية كما تقبل طلبات الترشيح الشخصية على أن يكون تقديمهم مشفوعا بقائمة تضم تزكيات من شخصيات أكاديمية أو بحثية ومؤسسات علمية.



وشروط التقدم للجائزة متاحة على موقع المؤسسة www.kfas.org/kuwaitprize2021 فيما يمكن للباحثين التواصل مع مكتب الجوائز في المؤسسة على البريد الإلكتروني: [email protected] للمزيد من المعلـومات الخاصة بالجائزة. وتشمل الجائزة 4 مجالات، هي العلوم الأساسية (الفيزياء والعلوم التطبيقية) والعلوم الطبية التطبيقية، والعلوم الاجتماعية والاقتصاد (العلوم التربوية)، والعلوم الإنسانية والفنون والآداب (علم اللغويات).