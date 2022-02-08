أعلنت الدار الفاخرة «كين & آشلي»، ذات الشهرة العالمية، والتي تندرج تحتها مجموعة من العلامات الفاخرة، عن إطلاق منصة «لا لور»، المتخصصة في البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، والموجهة خصيصا لعشاق التميز والأناقة، ومحبي اقتناء أرقى المنتجات الفاخرة في العالم.



وتأتي خطوة الدخول إلى عالم التجارة الإلكترونية كامتداد طبيعي لرؤية «كين & آشلي»، وعلاماتها التجارية الشقيقـــة، «مافروكـــي»، و«K&A»، وإيفال، الهادفة إلى إثراء عالم الأناقة بقطع فنية فاخرة تميزها عن أي علامة تجارية أخرى في سوق المنتجات الفاخرة.



وتوفر «لا لور» منصة واحدة لمجموعات «كين & آشلي» وعلامتها الشقيقة، من خلال بوابة أنيقة وسهلة التصفح وصديقة للمستخدم.

هذه المجموعات الفريدة من نوعها، تشمل العطور المميزة والفاخرة التي تقدمها دار العطور الفرنسية الرائدة «مافروكي»، والساعات الفاخرة التابعة للعلامتين الشقيقتين «K&A» و«إيفال»، والتي تتميز بزخارف ونقوش رائعة تناسب أذواق عشاق الساعات الفاخرة من الرجال والنساء، إضافة إلى الإكسسوارات الرائعة المصنوعة من الجلود الإيطالية الفاخرة، وأدوات الكتابة الفريدة، من بين منتجات أخرى ساحرة.



وتعليقا على إطلاق المنصة، قال مؤسس دار «كين & آشلي» مصطفى العسالي: «تهدف لا لور إلى صياغة مفهوم جديد في عالم البيع بالتجزئة عبر الإنترنت.

إنها أكثر من مجرد منصة للتعرف إلى المنتجات وتسوقها. إنها بوابة إلى عالم من الرقي والأناقة، يوفر لعملائنا فرصة لإضافة مزيد من التميز إلى نمط حياتهم اليومية من خلال منتجاتنا الفريدة».



بهجة الحياة تتلخص في منصة «لا لور» فهي توفر مجموعة فريدة تبدأ من المنتجات الفاخرة للغاية وصولا إلى المنتجات ذات الأسعار المتوسطة. توفر المنصة للأفراد في جميع أنحاء المنطقة فرصة لترك بصمتهم أينما حلوا من خلال تصميمات لا مثيل لها. ستعرض المنصة أيضا إصدارات محدودة بالإضافة إلى إطلاق منتجات مميزة لأول مرة.



لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.leeleur.com.