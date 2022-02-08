محمد راتب



أعلن رئيس جمعية الصليبخات والدوحة وشمال غرب الصليبخات التعاونية خالد العبدالله عن انطلاق مهرجان فبراير 2022 في الأسواق المركزية بالتعاون مع كبرى الشركات الموردة للمواد الغذائية والاستهلاكية في السوق المحلي ذات علامات تجارية عالمية وبأسعار تنافسية.



لافتا إلى أن عدد الأصناف المخفضة في المهرجان تفوق أكثر من 500 صنف ما بين غذائي واستهلاكي بخصومات تصل إلى 70% وأصناف أخرى «1 + 1».



وأكد العبدالله في تصريح صحافي انه تم اختيار السلع المشمولة في التخفيضات بعناية تامة من حيث الجودة والسعر وإقبال أهالي المنطقة على الأصناف الرئيسية، كما يأتي المهرجان ضمن الخطة التسويقية المنبثقة من الاستراتيجية الشاملة الهادفة في تخفيف الأعباء المالية عن أهالي المنطقة والمساهمين، مشيرا إلى أن جميع السلع متوافرة طوال فترة العرض إيمانا منا في تنظيم المهرجانات والعروض بمصداقية تامة.



وقال العبدالله انه تم إبلاغ كل مديري الأسواق المركزية في تزويد الأرفف والطبليات والأماكن المخصصة للسلع المخفضة أولا بأول حتى يستفيد كل رواد الجمعية من المستهلكين والمساهمين من العروض، مفيدا بأن الجمعية مستمرة في خدمة أهالي المنطقة على كل الأصعدة سواء مستوى الخدماتي أو الترفيهي أو الرياضي أو بتنظيم المهرجانات والعروض.



وفي ختام التصريح، أشاد العبدالله بالتزام الإدارة التنفيذية باستراتيجية الجمعية الهادفة في تعزيز المركز المالي ورفع كفاءة العمل الإداري وخدمة المساهمين والمستهلكين عن طريق تنظيم المهرجانات الموسمية.