المزروعي: البرنامج يعمل مع جيل صاعد وواعد من سفراء الوطن العربي في فضاء الإعلام العربي

النظري: شراكات مع كبرى المؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية التي كرست خبراتها لتمكين الشباب

من مقر مركز الشباب في دبي، وبحضور شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب ونائب رئيس مركز الشباب العربي، وسعيد النظري الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة الذي ينظمه مركز الشباب العربي، بمشاركة 50 شابا وشابة من المواهب الإعلامية العربية من 17دولة عربية.



وتشكل النسخة الخاصة من البرنامج التي أعلنها مركز الشباب العربي نسخة استثنائية لتزامنها مع «اكسبو 2020 دبي»، الذي تستضيفه دولة الإمارات ويشارك فيه أكثر من 190 دولة، وستعمل على تقديم أساليب وتقنيات جديدة في تخصصات العمل الإعلامي الاحترافي للمشاركين في البرنامج.



وانطلقت فعاليات البرنامج، التي تستمر لمدة أسبوعين مكثفين من ورش العمل والدورات واللقاءات مع نخبة من الشخصيات الإعلامية وصناع القرار في المنطقة، بورشة تدريبية مقدمة من مؤسسة «تومسون رويترز» لتدريب المشاركين على صناعة القصة في الإعلام الحديث والسرد القصصي واختيار المحتوى المناسب للجمهور.



أسلوب خاص وهوية مميزة



وقالت وزيرة دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي شما المزروعي: في هذه النسخة تلتقي الأفكار والثقافات على أرض الإمارات لتعزز قيم التواصل والحوار والانفتاح، وتحفز الإبداع والابتكار، وهذا تماما ما يعمل عليه برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ورئيس مركز الشباب العربي، فالبرنامج فرصة لنخبة من المواهب الشبابية لرفع مستوى الإبداع والابتكار في الإعلام العربي القائم والجديد، وهو برنامج جامع لثقافات نخبة مميزة من طلبة وممارسي الإعلام في المنطقة، كل منهم استثنائي بطريقته ومبدع بأسلوبه الخاص وله هويته التي تميزه.



وأضافت المزروعي: ركائز المهنية، والإبداع والابتكار، والتعلم المستمر التي تقوم عليها هذه الدورة الخاصة من البرنامج تعيد للإعلامي دوره كمصدر موثوق للمعلومة والخبر والرأي والتحليل، في الوقت الذي تتنامى فيه حاجة الناس إلى الأخبار الموثوقة مع تفشي ظاهرة الأخبار الزائفة والشباب الحاضرون اليوم بمواهبهم ومؤهلاتهم المتميزة وتمثيلهم لمختلف الدول العربية إضافة نوعية، وأعضاء البرنامج أمام فرصة غير مسبوقة لتطوير محتوى من المنطقة العربية، ولكن بنكهة وبعد عالمي، وهذا ما كنا نرغب أن نؤكد عليه، بحيث يساهم 50 شابا وشابة بالعمل مع خيرة الكفاءات الإعلامية والمؤسسات الدولية التي تعمل في الإمارات لصقل مهاراتهم وبناء قدراتهم والاستعداد لسوق العمل.



الأكثر تأثيراً



من جانبه، قال المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، والرئيس التنفيذي للاستراتيجية لمركز الشباب العربي سعيد النظري: تضم هذه الدفعة مواهب عربية متميزة لديها طيف واسع من المهارات وهي من تخصصات وقطاعات مختلفة مثل التسويق الرقمي، وريادة الأعمال، والعلوم، والرعاية الصحية، والاقتصاد، والاتصال الجماهيري، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة المحتوى، والكتابة، والإخراج، والعلوم السياسية، والعلاقات الدولية، والهندسة، والبيئة.



وتابع النظري: نأمل من المشاركين في الدورة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة بأن يكملوا طريق من سبقوهم في النسخ الماضية، ويحملوا مشعل تميز الشباب العربي في الإعلام ويكونوا أصحاب رؤية وتأثير إيجابي على مستقبل الإعلام في المنطقة والعالم، فبرنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة خرج في السنوات الماضية أكثر من 300 شاب وشابة يعملون بمناصب قيادية ومؤثرة في كبرى المؤسسات الإعلامية الرائدة في المنطقة، ومنهم من أطلق مشروعه الخاص الذي ينقل به للعالم قضايا الشباب واهتماماتهم وتطلعاتهم.



وزاد: هذه النسخة من البرنامج مميزة بكونها تنطلق من «جناح الشباب» الأول من نوعه في «إكسبو» وإمكاناته وتجهيزاته هي في خدمة إبداعاتهم طوال فترة البرنامج، لتكون منطلقا لمحتوى احترافي عربي نوعي، ومنصة لاكتساب مهارات تنافسية أساسية، تمكنهم من قيادة المسارات المستقبلية الواعدة للإعلام العربي، وتطوير أدواته، والابتكار والتجديد في موضوعاته، ليكونوا مبعوثي الإعلام العربي المهني الذي يحتفي بقيم التعاون والشراكة والانفتاح على العالم ويسلط الضوء على الإنجازات العربية وسيعمل المشاركون على نقل هذه الصورة بطريقتهم للعالم، ليكونوا من شباب الإعلام العربي الأكثر تميزا في التأثير ونقل القصة الجميلة.



تطوير القدرات



وتمثل النسخة الرابعة من البرنامج فرصة لتطوير قدرات العمل الإعلامي العربي على النحو الذي يؤسس جيلا جديدا من الكفاءات الإعلامية العربية المتمكنة من أدوات العمل الإعلامي، وتقنياته الجديدة، والواعدة، والمبتكرة، كما يتطلع مركز الشباب العربي إلى توسيع نطاق برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة إقليميا ودوليا، مع التركيز على ترسيخ قيم ومهارات قيادية أساسية تكمل التدريب الإعلامي لمنتسبيه.



وأصبح البرنامج من المبادرات الإعلامية الرائدة في المنطقة العربية بالشراكة مع أهم المؤسسات الإعلامية الدولية والإقليمية مثل تومسون وأكاديمية سكاي نيوز عربية وسي ان ان وام بي سي وقناة الشرق بلومبيرغ ووكالة أنباء الإمارات وغوغل ولينكدان وفيسبوك ميتا وغيرها من المؤسسات الأكاديمية.