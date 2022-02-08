أخفق البرلمان العراقي في عقد جلسة ثانية مخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم اكتمال نصاب الحضور للنواب، بعد مقاطعة جميع الكتل النيابية الكبرى.



وخلت أروقة البرلمان من حضور النواب بعد الإعلان عن موعد الجلسة وفقرات برنامجها، حيث قرر التيار الصدري والحزب الديموقراطي الكردستاني وقوى الإطار التنسيقي ونواب مستقلون مقاطعتها.



وأوضح مسؤول عراقي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان «جلسة البرلمان تحولت لجلسة تداولية ولم يتم تصويت لانتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب الذي يحتاج الى ثلثي عدد نواب البرلمان».



وبحسب قسم الاعلام التابع لمجلس النواب حضر جلسة التصويت 58 نائبا فقط من اصل 329.



ويبقى أمام البرلمان العراقي يومان للمهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد البالغة شهرا واحدا تنتهي غدا، مما ينذر بفراغ دستوري لمنصب الرئاسة العراقية.