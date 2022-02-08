دبي: افتتح بالعاصمة المصرية القاهرة معرض مصر الدولي للفنون بنسخته الثالثة، والذي يعتبر من أبرز الأحداث الفنية والثقافية في مصر والمنطقة العربية، حيث قدم المشاركين من الغاليرات العربية المشهورة، وأصحاب التحف الفنية ورسامين ونحاتين، وصلت معظم أسمائهم للعالمية بعرض إبداعاتهم وأعمالهم الفنية. وقد شكلت اللوحات والقطع الفنية محط إعجاب كبير لزوار المعرض بشكل واسع لأهميته الفنية والثقافية بعد مشاركة مجموعة كبيرة من أهم الفنانين المصريين والعرب، بالإضافة إلى أبرز الـ Galleries من مصر والدول العربية.



ويعتبر هذا المعرض الذي بات واحدا من أهم الأحداث الفنية والثقافية في الوطن العربي مؤخرا فرصة نادرة لمحبي وجامعي الأعمال الفنية لرؤية وشراء أبرز الرسومات تحت سقف واحد. كما يشكل هذا الحدث السنوي التي تستضيفه مصر فرصة لالتقاء هذه المواهب ببعضها وبعشاق هذا الفن الراقي.



واللافت في هذا الحدث، كما في كل عام، هو مشاركة بعض أبرز مقتني التحف الفنية، ومنهم الفنانة جومانا مراد وزوجها ربيع بسيسو، مجموعاتهم ولوحاتهم من أهم الفنانين العالميين للمرة الأولى في المعرض ليحظى الزوار بفرصة الاستمتاع بها حصريا. كما كان لحضور حفل الافتتاح عدد كبير من الفنانين والأسماء اللامعة التي قدمت دعمها للمعرض والفنانين العرب الذين وصلت أصداء أعمالهم الى العالمية.



وعن المعرض بنسخته الثالثة، قال مؤسسه ورئيسه التنفيذي محمد يونس: في هذه المساحة يجتمع عشرات الفنانين ومديري صالات العرض ليقدموا لنا أفضل ما لديهم من أعمال وتجارب فنية مهمة، وهي تجارب تشكل معا ملامح الحركة الفنية في مصر والعالم العربي، وتستدعي رغبة أصيلة لدينا جميعا في التواصل والتعاون، مدفوعين بإرثنا الثقافي والتاريخي المشترك. هي مساحة واحدة تجمعنا لتبادل الأفكار والأطروحات، وخلق مجالات للعمل واستحداث مسارات مختلفة للتعاون، وهو ما كنا نسعى إليه منذ انطلاق إيجبت آرت فير لأول مرة.



شارك في المعرض هذا العام، فنانون من سورية ولبنان والأردن وفلسطين والسودان والعراق، أبرزهم وضاح مهدي، حكيم العقل، عمر النجار، أحمد نبيل، إيهاب أحمد، شروق بن فهد، دينا مطر، مجد كردية، يوسف يوسف وغيرهم.



أما من مصر فيشارك الفنانون صبري منصور ضيف شرف أساسي في المعرض، سيد سعد الدين، أحمد نبيل، طه القرني، نجيب معين، نورا سعدي، محمد أبوالوفا، أسامة فريد، كارولين بزري، هاني محفوظ، ناجي فريد وغيرهم.