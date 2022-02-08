عبدالعزيز الفضلي



تأكيدا لما انفردت به «الأنباء»، قررت وزارة التربية تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني للعام 2021-2022 إلى 6 مارس المقبل، وذلك بعد العطلة المقررة للعيد الوطني ويوم التحرير والإسراء والمعراج.



وأوضحت الوزارة أنه سيتم تعويض الطلبة من خلال زيادة الأيام الفعلية للدراسة، وسوف يصدر التقويم الدراسي المعدل خلال الأيام المقبلة، معربة عن تمنياتها للجميع عطلة سعيدة واحتفالات جميلة بالأعياد الوطنية.



ورفعت الوزارة أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والشعب الكويتي الوفي بمناسبة عيدي الاستقلال والتحرير، متضرعة للعلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه، وأن تكون أيام الكويت وأهلها كلها أعيادا وازدهارا وتقدما على جميع المستويات.