التقى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مساء اليوم الاثنين الموافق 7 فبراير 2022 في ديوان عام وزارة الخارجية يائيل لامبرت مساعدة وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة، وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية والوفد المرافق لها إلى دولة الكويت، حيث تناول اللقاء أواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، واستعراض أوجه العلاقات الثنائية المتميزة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين، كما تم بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وآخر التطورات في المنطقة والتنسيق المشترك حيالها.