شعيب المويزري: رغم ما قالته الحكومة إلا أنني مقتنع بدستورية الاستجواب..والحكومة لا تحترم الدستور ولا النواب وبيان مجلس الوزراء أمس يوضح ذلك

-يقولون سوف يستجوبون شيخ وراء شيخ وهذا غير صحيح فهو وزير ومواطن ويجب أن يطبّق الدستور وتتم محاسبته حسب قسمه

-ديوان المحاسبة يقول إن الوزارة غير متعاونة معه ولا توفّر أي مستندات خاصة بالإيجارات وهذا يؤكد وجود مخالفات

-الوزارة لا تفرض غرامات على المقاولين وكأن مالها سايب والدليل المشروع المقام في بروناي

- أحد المسؤولين يقول للديوان لا أستطيع تزويدكم بفواتير الضيافة لأنها كثيرة جداً فهل يعقل ذلك؟

-مليون و 883 ألف دولار تكلفة سكن الوفد الدائم في نيويورك ويمكن أن يكون المبلغ تضاعف أكثر من ذلك

-هذه الوزارة فاشلة بقيادة هذا الوزير كل يوم مسافر بطائرة خاصة ولا يعرف شيئاً عن الوزارة "وما يدري عن هوى داره والبدل عنده أكثر من الدشاديش"

-السفارة في كوريا كمّلت عقدها الاستشاري دون الرجوع للوزارة والسفارة في سيئول كلّفت المال العام 2 مليون في مشروع التأهيل