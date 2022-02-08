- شعيب المويزري: رغم ما قالته الحكومة إلا أنني مقتنع بدستورية الاستجواب..والحكومة لا تحترم الدستور ولا النواب وبيان مجلس الوزراء أمس يوضح ذلك
-يقولون سوف يستجوبون شيخ وراء شيخ وهذا غير صحيح فهو وزير ومواطن ويجب أن يطبّق الدستور وتتم محاسبته حسب قسمه
-ديوان المحاسبة يقول إن الوزارة غير متعاونة معه ولا توفّر أي مستندات خاصة بالإيجارات وهذا يؤكد وجود مخالفات
-الوزارة لا تفرض غرامات على المقاولين وكأن مالها سايب والدليل المشروع المقام في بروناي
- أحد المسؤولين يقول للديوان لا أستطيع تزويدكم بفواتير الضيافة لأنها كثيرة جداً فهل يعقل ذلك؟
-مليون و 883 ألف دولار تكلفة سكن الوفد الدائم في نيويورك ويمكن أن يكون المبلغ تضاعف أكثر من ذلك
-هذه الوزارة فاشلة بقيادة هذا الوزير كل يوم مسافر بطائرة خاصة ولا يعرف شيئاً عن الوزارة "وما يدري عن هوى داره والبدل عنده أكثر من الدشاديش"
-السفارة في كوريا كمّلت عقدها الاستشاري دون الرجوع للوزارة والسفارة في سيئول كلّفت المال العام 2 مليون في مشروع التأهيل
- وزير الخارجية: مستعد لصعود المنصة رغم أن الاستجواب تشوبه مثالب قانونية
- وزير العدل: الحكومة تؤكد أحقية استخدام الأدوات الرقابية إلا أن هذا الحق تحيط به ضوابط ومنها وضوح الاستجواب وهذا الاستجواب يفتقر لبعضها ومع ذلك رأت الحكومة المضي به لكنها تتحفظ عليه
- مجلس الأمة ينتقل إلى بند استجواب وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر المقدم من النائب شعيب المويزري
- فايز الجمهور: كارثة أن يكون راتب المتقاعد 600 دينار في ظل الظروف المعيشية الصعبة ومؤسسة التأمينات تم إنشاؤها من أجل هذه الفئة
- فرز الديحاني: نريد أن نكون عوناً للمتقاعدين ويجب أن نقر قانوناً ليكون الحد الأدنى لرواتب المتقاعد 1000 دينار ويجب أن تكون الزيادات سنوية
- هشام الصالح: لا يزايد علينا أحد حول قضية المتقاعدين وأنا قدمتُ 4 اقتراحات خاصة بهم واللجنة التشريعية من أنشط اللجان
- أسامة المناور : أثرتُ موضوع المتقاعدين منذ عام كامل وأول من قدم اقتراحات بهذا الشأن دون التفاته من أحد
- أحمد مطيع : أكثر من 160 ألف متقاعد ظلموا في "التأمينات" ورواتب البعض منهم نحو 400 دينار.. فهل هذا منطق؟
- سعدون حماد: أرباح التأمينات 6 مليار دينار والمتقاعد يواجه الغلاء ولابد من زيادة القرض الإسكاني أكثر من 70 ألفاً
- عبدالله الطريجي: قدمتُ أسئلة بخصوص تجاوزات بنك الائتمان.. ونؤيد عقد جلسة خاصة بالمتقاعدين لإنصاف هذه الفئة
- حمد المطر: الوزير يأخذ مكافأة سنوية 100 ألف دينار سنوياً ..والمتقاعد لا يستطيع شراء ثلاجة بالأقساط إلا إذا كفله ابنه
- الصيفي الصيفي: المتقاعدون فئة مظلومة تواجه التضخم وغلاء المعيشة في ظل ثبات الرواتب وعدم وجود الزيادة والعلاوات
- حسن جوهر: لم يتم التعامل بشكل جدي مع الاقتراحات الخاصة بالمتقاعدين.. وبعض المسؤولين في الحكومة يخيفون الناس من قضية توزيع الأرباح
- أسامة الشاهين: هناك تضخم وغلاء أسعار خصوصاً في قطاع التغذية ولذلك يجب مراجعة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين
- مرزوق الخليفة: زيادات المتقاعدين لا تكفي للمعيشة وال 30 دينار كل 3 سنوات غير مجدية وهناك مخالفات في تعيينات بنك الائتمان
- مجلس الأمة يبدأ بمناقشة بند الرسائل حول تكليف لجنة حماية الأموال العامة النظر في مخالفات بنك الائتمان وإحالة الاقتراحات الخاصة بالمتقاعدين من اللجنة التشريعية إلى اللجنة المالية
- رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يفتتح الجلسة العادية اليوم الثلاثاء للنظر في بنود جدول الأعمال وفيها استجواب وزير الخارجية وعدد من تقارير اللجان