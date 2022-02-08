أسيل المزيد: توقيع صاحب العمل على العقد الصادر من الهيئة فقط

عدم طلب شهادة راتب لصاحب العمل

استلام العمالة المنزلية المودعة بالسفارات بموجب كتاب من "القوى العاملة"

بشرى شعبان

أعلنت المتحدث الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة ومديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام أسيل المزيد، أن الهيئة أصدرت تعميما رقم (3) بتاريخ 31-01-2022 يهدف لتنظيم بعض إجراءات مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية، لما تقضية المصلحة لأصحاب هذه المكاتب والشركات والعمالة المنزلية.

واوضحت بأن التعميم يفيد بعدم توقيع أصحاب العمل على أي إقرارات أو عقود غير الصادرة والمعتمدة من الهيئة العامة للقوى العاملة ، وعدم طلب شهادة راتب أو بيانات أصحاب العمل الخاصة لأي سبب من الأسباب، والسماح بطلب صورة من جواز سفر صاحب العمل لمطابقة التوقيع على العقود.

واشارت المزيد أن التعميم يفيد بضرورة عدم استلام العمالة المنزلية المودعة لدى السفارات إلا بعد موافقة إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية كتابياً مع ذكر الأسباب، وعدم الاتصال على أصحاب العمل لسحب العمالة من المنازل وإبلاغ الإدارة في حال نشوب أي نزاع بين صاحب العمل والعامل.

وأكدت على الالتزام بإجراءات قرار وزارة التجارة والصناعة الصادر بشأن تنظيم كلفة استقدام العمالة المنزلية، وفي حال مخالفة ما تم ذكره بهذا التعميم سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتطبيق العقوبات الواردة في القانون 68/2015 واللوائح التابعة له.