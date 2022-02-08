أعلن رئيس مجلس الإدارة د.محمد يوسف الشطي بجمعية المنابر القرآنية عن بدء التسجيل في الدورة الربيعية التي تخصصها الجمعية للأبناء والبنات من سن (5 - 14 سنة online) وذلك ضمن مشروع غلمان القرآن لتعليم اللغة العربية والقرآن الكريم.



‏وأوضح الشطي أن الدورة ستكون في الفترة من أول فبراير وحتى 30 أبريل المقبل، مبينا أن الحلقات تعمل على مدار يومين.



كما تهدف الدورة إلى تدبر وحفظ العشر الأخير (عم، تبارك، قد سمع) من القرآن الكريم، بالإضافة إلى تعليم أسس اللغة العربية للصغار وفق مناهج خاصة لهم تعزز ذلك الجانب لديهم، بالإضافة إلى مجموعة من الأذكار والقيم والآداب التي تستهدف تقوية الجانب القرآني لدى الطلاب، بجانب التوعية بأهمية الأذكار والسنن والآداب التي تبني شخصية الطفل على الأسس الإيمانية، واحترام الكبير وبر الوالدين وغيرها من الآداب والقيم القرآنية.



وبين الشطي أن الجمعية خصصت شهادة لتكريم الطالب المتميز الذي يسهم في تسجيل ثلاثة طلاب جدد يسجلون من طرفه كعامل تحفيز تسمى شهادة (صديق القرآن)، كما خصصت حلقات خاصة للطلاب المتميزين من باب التشجيع لهم وإعانتهم على السرعة في ختم القرآن كاملا وفق منهج مكثف.



ودعا الشطي الراغبين في الاستفادة من مميزات الدورة القرآنية الى المسارعة بالتسجيل عبر الخط الساخن على الرقم 96978474 لمحدودية المقاعد.



وفي ختام تصريحه، شكر د.الشطي الداعمين للمشاريع التي تعين على خدمة كتاب الله تعالى ونشر علومه من المحسنين والمتبرعين من الأفراد والمؤسسات ووعد بالمزيد من العطاءات والمشاريع القرآنية لكافة شرائح المجتمع.