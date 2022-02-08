أعلن سفير روسيا لدى مصر، جيورجي بوريسينكو، اليوم الثلاثاء، أن نحو 125 ألف سائح روسي زاروا مصر خلال أول أسبوعين من العام الجاري، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أكثر من 700 ألف سائح قاموا بزيارة مصر خلال عام .2021

وأشار بوريسينكو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، إلى أن "مصر كانت واحدة من أكثر ثلاث وجهات سياحية مفضلة لدى المواطنين الروس قبل تحطم الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2015"، منوها إلى أنه "في عام 2014، زار 3ر3 مليون روسي المنتجعات المصرية على البحر الأحمر".

وأضاف السفير الروسي :"في العام الماضي زار مصر أكثر من 700 ألف مواطن روسي، وخلال أول أسبوعين من عام 2022 زارها نحو 125 ألفا من المواطنين الروس".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن ما بين 20 و 25 رحلة جوية من روسيا تهبط في مطاري منتجعي الغردقة وشرم الشيخ كل يوم.

كانت المديرة التنفيذية لاتحاد منظمي الرحلات السياحية في روسيا "آتور" ، مايا لوميدزي، قد أعلنت في الثاني عشر من شهر كانون الثاني/يناير أن مصر استحوذت على المركز الأول من السياحة الخارجية بالنسبة للمواطنين الروس خلال ليلة رأس السنة الجديدة بنسبة 50%، وبعدد سائحين قدره 125 ألف سائح روسي.