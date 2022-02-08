تعتزم فرنسا فرض حظر على عمليات القتل الجماعي لذكور الفراخ نهاية العام الجاري، وتطالب أصحاب المزارع بإثبات قيامهم بتنفيذ هذا الحظر بحلول شهر حزيران/يونيو، وذلك حسبما أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية في باريس

وسيتم تنفيذ هذه الخطة باستخدام التكنولوجيا التي تتعرف على جنس الفرخ الصغير داخل البيضة. وبهذا سيتمكن المزارعون من منع عملية الفقس وخروج الفراخ الذكور للحياة كلية.

ويتعرض نحو 50 مليون من ذكور الفراخ كل عام في فرنسا للقتل، بحسب آخر البيانات المتاحة. ويرجع ذلك لكونها غير مفيدة من الناحية الاقتصادية حيث أنها لا تنتج بيضا وإنتاجها من اللحوم أقل.

وفي ألمانيا، التي حظرت بالفعل عمليات القتل الجماعي للفراخ الذكور منذ مطلع العام، جرى بالفعل تنفيذ تقنية تحديد النوع داخل البيضة. وحتى وقت قريب، تعرض أكثر من 40 مليون من الفراخ الذكور في ألمانيا للقتل كل عام بشكل روتيني بعد الفقس بفترة وجيزة.