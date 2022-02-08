بدأت تركيا عملية التطعيم بلقاح "توركوفاك" المحلي المضاد لفيروس كورونا في كافة ولايات البلاد، وذلك انطلاقا من المستشفيات والمدن الطبية.

وكتب وزير الصحة فخر الدين قوجة، على موقع تويتر اليوم الثلاثاء، أن اللقاح المحلي "توركوفاك" وصل إلى جميع الولايات.

ودعا الجميع إلى تلقي اللقاح حتى لا يبقى مواطن من غير تطعيم، وفقا لما نقلته عنه وكالة "بلومبرج" للأنباء.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة "أرجييس" بولاية قيصري وسط تركيا، طورت لقاح "توركوفاك" بالتعاون مع رئاسة المعاهد الصحية التابعة لوزارة الصحة.

وبدأت المرحلة الأولى من التجارب البشرية للقاح في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2020، فيما تم التطعيم بأول جرعة ضمن المرحلة الثانية في شباط/فبراير .2021 وفي آب/أغسطس الماضي بدأت الجامعة اختبارات المرحلة الثالثة للقاحها على المتطوعين.