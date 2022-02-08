روج الفنان بيومي فؤاد، لمسرحية الجديدة (أحفاد ريا وسكينة) المقرر عرضها في موسم الرياض بالسعودية

ونشر بيومي فؤاد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" اليوم، صورة دعائية للمسرحية تضم جميع أبطالها وكتب :"أحفاد ريا وسكينة ابتداء من يوم 9 إلى 12 فبراير على مسرح بكر الشدي بموسم الرياض".

وأعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية نفاد جميع تذاكر العرض المسرحي.

وتدور أحداث العرض المسرحي "لوسي" و"بوسي"، شقيقتان تتعرضان لأزمة نفسية بعد وفاة والدهما عندما أخبرهما عمهما أن جميع ممتلكات والدهما ذهبت له،وهذا يؤثر على حياتهما الشخصية إحداهما يتركها خطيبها وتكتشف أنه تزوج ليتم قتله من الشقيقتين وتحاولان إخفاء جثته والتصرف فيها.

ويشارك في بطولة مسرحية "أحفاد ريا وسكينة"، دينا الشربيني، وياسمين رئيس، وأوس أوس، ولبنى ونس، وعلاء زينهم، وأحمد كشك، تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إشراف فني لهادي الباجوري، وإخراج سامح بسيوني.