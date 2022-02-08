أعلنت مجموعة مستشفيات بالإمارات عن تطبيق نظام وحدة العناية المركزة عن بُعد لمرضى العناية المركزة والحرجة في مستشفياتها بالدولة.

وتعد الوحدة الجديدة من تقنيات المستقبل، وتدخل لأول مرة بمنطقة الشرق الاوسط، وتتيح للأطباء خارج المستشفيات وفي مدن بعيدة التفاعل مع الطاقم الطبي المشرف مباشرة على المرضى في وحدات العناية المركزة المتفرقة التشاور بشأن رعاية المرضى وتبادل الخبرات.

وقالت مجموعة مستشفيات السعودي الالماني بالإمارات في بيان إن النظام يتيح لجميع الأطباء الأخصائيين العاملين في المستشفيات تبادل الخبرات الطبية كفريق عمل واحد بنظام طبي متطور يطبق أخر ما توصلت اليه التكنولوجيا الطبية الحديثة في هذا المجال .

ويعمل النظام بتقنيات الصوت والصورة وتدفق البيانات في الوقت الفعلي لمعلومات المريض، حيث يمكن للطبيب الذي يعمل من مركز الرعاية في مدينة دبي رعاية المريض بسرعة في عجمان او الشارقة ليلاً أو نهارًا على مدار الساعة، ويتيح هذا الاتصال المكثف التدخل الفوري وتقديم الرعاية اللازمة باستمرار بما ينعكس بشكل كبير على سلامة المرضى.

من جانبها، قالت الدكتورة ريم عثمان الرئيس التنفيذي الاقليمي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني إن إدخال النظام الجديد في المستشفيات يوفر الدقة الكاملة و تبادل الخبرات أثناء العناية المركزة لمرضى الحالات الحرجة والمرضى المنومين في المستشفيات.

وذكرت أن العالم يتجه حاليا إلى تطبيق انظمة الرعاية عن بعد والأنظمة الطبية التكنولوجية الحديثة وشكلت تجربة جائحة كورونا التي مر بها العالم درسا يؤكد أهمية التكنولوجيا الطبية ودورها الفعال في المساعدة على تطبيق المعايير الطبية بكفاءة عالية ومنح المرضى امكانية الوصول لجميع الخبرات الطبية بطريقة دقيقة وسريعة وفعالة .