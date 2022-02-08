تتطلع إيطاليا لاستضافة نسخة عام 2032 من بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وأعلن اتحاد الكرة الإيطالي أنه ابلغ الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) برغبته في استضافة نسخة 2032 من البطولة القارية.

وحدد يويفا يوم 23 آذار/مارس المقبل موعدا نهائيا لتلقي طلبات استضافة البطولة.

وأشار يويفا إلى ضرورة تقديم كافة المرشحين خطتهم الخاصة باستضافة البطولة، بحلول 12 نيسان/أبريل 2023، على أن يتم إعلان الدولة أو الدول الفائزة بحق الاستضافة في أيلول/سبتمبر .2023

وسبق لإيطاليا استضافة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم مرتين في عامي 1968 و.1980

وتقام نسخة 2024 من البطولة القارية في ألمانيا.