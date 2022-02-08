قال الدنمركي كريستيان إريكسن إن انضمامه إلى برنتفورد الإنجليزي منحه الفرصة للعودة إلى "الحياة الطبيعية" حيث يتطلع للعب كرة القدم بعد غياب سبعة أشهر بسبب التعرض لأزمة قلبية.

ووقع إريكسن، الذي سقط مغشيا عليه خلال مباراة الدنمرك ضد فنلندا في كوبنهاجن ببطولة أوروبا الصيف الماضي وخضع لإنعاش قلبي رئوي أنقذ حياته على أرض الملعب أمام الجماهير المصدومة وزملائه، لبرنتفورد في انتقال مجاني الشهر الماضي وحتى نهاية الموسم.

وفي الوقت الحالي يستخدم لاعب توتنهام هوتسبير وإنتر ميلان السابق جهازا خاصا يُعرف باسم جهاز إزالة رجفان القلب القابل للزرع. وفسخ إنتر ميلان عقده في ديسمبر كانون الأول لأن هذا الجهاز غير مسموح باستخدامه في الدوري الإيطالي.

وقال إريكسن في مقابلة مع موقع برنتفورد على الإنترنت مساء يوم الاثنين "يتعلق التحدي بالتغلب على ما حدث. يريد المرء العودة إلى الحياة الطبيعية، لكن بالنسبة لي فإن الطبيعي كان العودة واللعب في إيطاليا لكن لم يتم السماح لي بذلك".

وأضاف "لذلك فإن الطبيعي كان يجب أن يتغير. حصلنا على فرصة العودة إلى الحياة الطبيعية في برنتفورد".

ولم يشارك إريكسن في مباراة رسمية منذ فقدان وعيه داخل الملعب، رغم أنه تدرب مع ناديه السابق أياكس لاستعادة لياقته.

وقال لاعب الوسط "أشعر أني في حالة جيدة، وركضت كثيرا، لذا من الناحية البدنية والصحية أنا على ما يرام. أحتاج فقط إلى استعادة لياقة لعب كرة القدم. ستزيد سرعة ذلك بالمران ودقائق المباريات".