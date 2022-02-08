تلقت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا استدعاء جديدا من هيئة الأوراق المالية الأمريكية للتحقيق بشأن التغريدة التي بثها مؤسس ورئيس الشركة إيلون ماسك عام 2018 عن اعتزامه شطب سهم الشركة من البورصة.

كانت هيئة الأوراق المالية قد أصدرت استدعاء في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حيث طلبت معلومات عن عمليات الحوكمة داخل تسلا ومدى التزامها بشروط التسوية التي توصل إليها الجانبان في أيلول/سبتمبر 2018، بحسب ما ذكرته تسلا في بيان موجه إلى البورصة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تسلا كانت قد وافقت في إطار هذه التسوية على وضع ضوابط لمراقبة بيانات ماسك بما في ذلك تغريداته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، بعد أن اتهمته هيئة الأوراق المالية بالتلاعب بسهم الشركة عندما قال إنه جمع الأموال اللازمة لشراء أسهم الشركة المطروحة للتداول في البورصة من أجل تحويلها إلى شركة خاصة.