أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، عن توصله إلى تسوية في قضية أمام محكمة بخصوص تعرض أربعة لاعبين سابقين في فئات الناشئين بالنادي لإساءات عنصرية .

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن اللاعبين السابقين سعوا للحصول على تعويضات معنوية بسبب مزاعم تعرضهم للعديد من الإساءات العنصرية المسيئة، من اثنين من أعضاء الجهاز التدريبي لفريق الشباب في فترة التسعينات.

وقال محامو اللاعبين السابقين للفريق اللندني، إن تشيلسي مسؤول بشكل غير مباشر عن تلك الإساءات التي قيل أنها تم ارتكابها حينما كان الرجال الأربعة في أعمار ما بين 14 و18 عاما.

كما قيل في وثائق المحاكمة إن مدرب واحد من المتهمين "سيرافق اتهامه إساءات لفظية واعتداءات جسدية

وكان من المقرر إحالة تلك القضايا إلى المحاكمة، لكن تم إلغاء ذلك بعد التوصل إلى تسوية، وذلك وفق ما أعلن قاضي المحكمة العليا في جلسة استماع ما قبل المحاكمة في محكمة العدل الملكية، وقال ديفيد ماكلينجان، محامي المدعين في المحكمة: "يسعدني أن أخبركم بأنه تم التوصل إلى تسوية ناجحة بين الأطراف".

وهنأ القاضي المحاميين على التوصل إلى تسوية مضيفا: "الشيء الوحيد الذي يجب فعله هذا الصبح هو إنهاء تلك المحاكمة".