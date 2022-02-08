تتوقع شركة "توي" الألمانية العملاقة للسفر تحقيق إيرادات قوية خلال موسم الصيف على الرغم من تداعيات متحور كورونا الجديد "أوميكرون".

وأعلنت الشركة أنها تخطط لتسديد الجزء الأول من مساعدات الدولة التي تلقتها من الحكومة الألمانية لمساعدتها خلال أزمة الجائحة.

وتعتزم الشركة تسديد حوالي 700 مليون يورو من مساعدات السيولة النقدية التي حصلت عليها من الحكومة لمواجهة الأزمة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، فريتس يوسين: "الطلب على السفر مرتفع في جميع الأسواق... الطريق للخروج من الجائحة أصبح أكثر وضوحا من أي وقت مضى".

وفي الربع المالي الأول حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، حققت "توي" إيرادات بقيمة 4ر2 مليار يورو، بزيادة قدرها نحو خمسة أضعاف ما كانت عليه في العام السابق.

وتتوقع "توي" عادة خسائر في أشهر الشتاء، لكن المجموعة تمكنت من خفض خسارتها الموسمية إلى النصف تقريبا من 780 مليون يورو إلى 384 مليون يورو. ومع ذلك، كانت لا تزال الخسارة أعلى مما توقعه المحللون.

وغرقت الشركة، التي يقع مقرها في مدينة هانوفر الألمانية، في أزمة بسبب جائحة كورونا وقيود السفر المرتبطة بها، وتلقت دعما بملايين اليورو من الحكومة الألمانية.