تقدم وزير المالية البولندي تاديوش كوسينسكي باستقالته ، وذلك بعد بداية فوضوية لعملية الإصلاح الضريبي في البلاد.

وأعلن متحدث باسم حزب القانون والعدالة القومي المحافظ الحاكم أن رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكى سيتولى رئاسة وزارة المالية حتى يتم تعيين خلف لكوسينسكي .

وأضاف أن كوسينسكي سيتحمل " المسئولية السياسية عن بعض أوجه القصور في تطبيق اللوائح الضريبية الجديدة " .

وكان الإصلاح الضريبي محور حزمة إصلاحات أكبر أطلق عليها حزب القانون والعدالة "النظام البولندي".

ووعد المحافظون المواطنين بأن معظمهم سيحصل في النهاية على مزيد من الدخل ، لأن الإصلاح يضع فقط عبئا أكبر على ذوي الدخول المرتفعة.