أعلنت إدارة مجموعة الإعلام والترفيه الأمريكية العملاقة والت ديزني أنها أوصت مساهميها برفض العرض المصغر من جانب شركة توتانوتا لشراء 240 ألف سهم من أسهم ديزني العامة بسعر 143 دولارا للسهم الواحد.

وبحسب الشركة فإن هذا العرض مشروط بوصول سعر سهم ديزني في البورصة إلى أكثر من 143 دولارا في اليوم الأخير قبل انتهاء فترة تلقي عروض البيع. ويعني هذا أنه إذا لم تتنازل توتانوتا عن هذا الشرط، سيحصل مساهمو ديزني على سعر أقل من سعر السهم في السوق.

كانت توتانوتا قد ذكرت في وقت سابق أنها تتوقع تمديد فترة العرض لفترة تتراوح بين 45 و180 يوما حتى يصل سعر السهم في السوق إلى أكثر من سعر العرض وهو ما يعني أن سداد قيمة الأسهم التي قدمها المساهمون للبيع سيتأخر إلى ما بعد الموعد النهائي المقرر للعرض حاليا وهو 25 شباط/فبراير الحالي.

يذكر أن العرض المصغر يستهدف شراء مالا يزيد عن 5% من أسهم أي شركة، وبالتالي يتجنب الكثير من إجراءات الإفصاح والتسجيل التي تفرضها هيئة الأوراق المالية الأمريكية بهدف حماية مصالح المساهمين.