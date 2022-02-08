قالت مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة واليابان توصلتا إلى اتفاق لإنهاء الرسوم التي تم فرضها على منتجات الصلب اليابانية المصدرة إلى الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن واشنطن ستعلق الرسوم البالغة 25% على واردات الصلب اليابانية بكميات محددة، مع عدم تغيير أي شيء يتعلق برسوم إضافية. ويعكس هذا الحل، الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي لينهي الإجراءات العقابية على تعاملات تجارية متبادلة بقيمة 10 مليارات دولار.

يذكر أن النزاع التجاري بشأن واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم بدأ في 2018 عندما قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم إضافية على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي وآسيا ومناطق أخرى من العالم بدعوى أنها تهدد الأمن القومي الأمريكي.

ورد الاتحاد الأوروبي على هذه الرسوم في ذلك الوقت بفرض رسوم إضافية على كمية من المنتجات الأمريكية، بما في ذلك دراجات هارلي ديفيدسون الفارهة وملابس ليفي شتراوس.

وأشارت بلومبرج إلى أن اقتراح واشنطن لليابان يشبه الاتفاق الأمريكي الأوروبي بالسماح بدخول كميات من الصلب الياباني إلى السوق الأمريكية بدون رسوم، حيث سيتم تحديد هذه الكميات على أساس متوسط الواردات الأمريكية من اليابان.

وبحسب بيانات مكتب التعداد الأمريكي فإن الولايات المتحدة استوردت في عام 2017 قبل فرض الرسوم الإضافية حوالي 7ر1 مليون طن من الصلب الياباني، وفي عام 2016 استوردت 9ر1 مليون طن. وفي عام 2020 بلغ إجمالي الواردات الأمريكية من اليابان 732158 طن.