حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من أن القرن الإفريقي يشهد أكثر الظروف جفافاً منذ عام 1981، ما يترك حاليا ما يقدر بنحو 13 مليون شخص يواجهون جوعًا شديدًا في الربع الأول من هذا العام.

وأوضح البرنامج ـــ في بيان أصدره على موقعه الإلكتروني، أن ثلاثة مواسم متتالية دون مطر أدت إلى تدمير المحاصيل وتسببت في نفوق أعداد كبيرة من الماشية بشكل غير عادي كما أن نقص المياه والمراعي يؤدي إلى إجبار العائلات على ترك منازلها، وزيادة الصراع بين المجتمعات.. مشيرا إلى أن التوقعات الإضافية لسقوط أمطار أقل من المتوسط ​تهدد ​بتفاقم الظروف القاسية في الأشهر المقبلة.

وقال مايكل دانفورد، المدير الإقليمي في المكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لشرق إفريقيا:" المحاصيل تدمرت، والماشية تنفق، والجوع آخذ في الإزدياد مع تواتر موجات الجفاف التي تؤثر على القرن الإفريقي، الوضع يتطلب عملًا إنسانيًا فوريًا ودعمًا ثابتًا لبناء قدرة المجتمعات على الصمود في المستقبل".

كما تظل معدلات سوء التغذية مرتفعة في جميع أنحاء المنطقة ويمكن أن تتفاقم إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية.