ذكرت صحيفة بارسا يونيفرسال الإسبانية أن المدير الفني لفريق نادي برشلونة لكرة القدم تشافي هيرنانديز يبحث عن ضم لاعبين إثنين لتحسين منطقة دفاعه في الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة إن تشافي طلب الحصول على مدافع مركزي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لكن طلبه تم رفضه بشكل قاطع من قبل مجلس إدارة برشلونة، وهناك تفسير منطقي واحد لذلك نقص خيارات الجودة.

وأشارت إلى أنه تم الترويج للاعبين مثل ليساندرو مارتينيز وأليكس جريمالدو ليكونوا المستهدفين، لكن الأندية المعنية بدت مترددة في فقدان أصولها الثمينة في منتصف الموسم، و على هذا النحو، كان على المدرب الإسباني أن يتصالح مع حقيقة أن النادي بحاجة إلى الانتظار حتى الصيف من أجل الحصول على مدافع جيد.