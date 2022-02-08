أعلن الحاكم السابق لولاية نيويورك أندرو كومو ، بعد خمسة شهور من استقالته بسبب عدة اتهامات له بالتحرش أنه لا يستبعد الآن ترشيح نفسه لمنصب عام ، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء

وأضاف انه قريبا جدا سوف يتحدث عن هذا الأمر.

و تستولي عليه فكرة أن المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس والمحامين المستقلين الذين قاموا بالتحقيق في مزاعم التحرش ضده ارتكبوا أخطاء فادحة ، على حد زعمه.

وكانت نتائج التحقيق مدمرة ومدوية إلى حد أن كومو قدم استقالته بعد أسابيع عقب نشر التقرير.

وقال كومو "إنني لم أستقل مطلقا لأنني قلت إنني ارتكبت شيئا خطأ . قلت أنني أستقيل لأنني لا أرغب في أن أكون ملهاة".

ولكن كومو ليس مستعدا تماما بالقيام بحملة سياسية أخرى لكونه يركز في المقام الأول على تبرئه اسم أسرته وتصويب ما يعتبره أخطاء ارتكبت بحقه وأقرب مساعديه.