وافق مجلس التعافي الوطني الماليزي على فتح حدود البلاد بالكامل بحلول شهر مارس المُقبل لدعم الانتعاش الاقتصادي للبلاد.

وقال رئيس المجلس، محي الدين ياسين - في مؤتمر صحفي نقله راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية - إنه وافق على الفتح الكامل للحدود مطلع مارس المُقبل دون الحاجة إلى الحجر الصحي الإلزامي، إلا أنه مع ذلك يجب إجراء اختبار كورونا قبل المغادرة وعند الوصول إلى الحدود وفقا لتوصيات وزارة الصحة.

وأضاف محي الدين أن وزارة الصحة ستعلن قريبا التفاصيل الكاملة للمتطلبات وإجراءات التشغيل المعيارية لإعادة فتح الحدود، مشيرا إلى أن الحدود ستكون مفتوحة لجميع الدول، ما يعني أنه يمكن للسياح الزيارة، ويمكن للمستثمرين الدخول، ما سيسهم في تعافي قطاعات السياحة والصناعة والطيران.

وفي سياق آخر، أعرب وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين عن تفاؤله من إمكانية تقليص انتقال متحور أوميكرون خلال شهر أو شهرين مقبلين، ليتمكن بذلك المسلمون من الاحتفال بعيد الفطر دون قيود مشددة.

وكان رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب قد أكد ضمانه في 23 ينايرالماضي، على أن الحكومة لن تفرض مجددًا أمر تقييد الحركة أو قيود السفر لغرض الاحتفال بعيد الفطر هذا العام