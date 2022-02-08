وزير الصحة هنأ جميع العاملين في المركز وأعرب عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز

الإنجاز يعكس تميز أداء وكفاءة كوادر المركز والتي تعد ركناً أساسياً في الوصول إلى هذه المرتبة

أ.د.منى الأحمد: هذا الإنجاز يضعنا أمام تحد جديد وأكبر لتحقيق مزيد من التميز والنجاح

المركز أصبح ضمن 6 مراكز معترف بها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا و53 مركز عالمياً



في خطوة جديدة تضاف إلى نجاحات المنظومة الصحية، اختارت منظمة الحساسية العالمية (World Allergy Organization) والتي تعتبر أكبر أكاديمية مختصة في مجال أمراض الحساسية والمناعة عالميا، اختارت مركز عبدالعزيز الراشد لأمراض الحساسية في الكويت مركزا متميزا ذا مرجعية (Center of Excellence) في مجال أمراض الحساسية والمناعة على مستوى العالم.

وبهذه المناسبة، أعرب وزير الصحة د.خالد السعيد عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مهنئا جميع الكوادر الطبية والفنية والإدارية العاملة فيه، مؤكدا أن هذا النجاح هو نجاح جديد ليس للمركز وحسب، ولكن للمنظومة الصحية.

وأكد الوزير أن هذا الإنجاز إن دل فإنما يدل على تميز الأداء، وكفاءة كوادره والتي تعد ركنا أساسيا في الوصول إلى هذه المرتبة، مقدرا لهم جهودهم المخلصة، وتميزهم البحثي، ومثابرتهم، وصولا إلى أفضل الممارسات الطبية.

من جهتها، قالت أ.د.منى الأحمد استشاري أمراض الحساسية والمناعة، وعضو لجنة لقاح كوفيد-19 بوزارة الصحة، ورئيس قسم الحساسية والمناعة في المركز، إن هذا الاختيار للمركز يأتي من قبل أكبر أكاديمية مختصة في مجال أمراض الحساسية والمناعة عالميا، وهي منظمة الحساسية العالمية (World Allergy Organization)، ويضعنا بدوره أمام تحد جديد وأكبر لتحقيق مزيد من التميز والنجاح.

وأوضحت أن مركز الراشد للحساسية بهذا الاختيار أصبح ضمن 6 مراكز معترف بها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، و53 مركزا عالميا، والتي تهدف إلى التعاون ومتابعة الأبحاث والدراسات العالمية، وعقد الورش التعليمية، وتبادل الخبرات، سعيا لتحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير أفضل سبل العلاج للمرضى.