أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية تسجيل ميزان الحساب الجاري لليابان خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي عجزا بقيمة 8ر370 مليار ين (21ر3 مليار دولار) وهو ما جاء مخالفا للتوقعات التي كانت تشير إلى فائض بقيمة 5ر73 مليار ين بعد تحقيق فائض بقيمة 3ر897 مليار ين خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأشارت وزارة المالية إلى نمو صادرات اليابان خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي بنسبة 7ر18% سنويا إلى 797ر7 تريليون ين في حين زادت الواردات بنسبة 8ر44% سنويا إلى 115ر8 تريليون ين لتسجل اليابان عجزا تجاريا بقيمة 7ر318 مليار ين.

وسجل ميزان الحساب المالي عجزا بقيمة 7ر34 مليار ين في حين سجل ميزان الحساب الرأسمالي عجزا بقيمة 4ر58 مليار ين.

وخلال عام 2021 ككل سجلت اليابان فائضا في ميزان الحساب الجاري بقيمة 435ر15 تريليون بانخفاض نسبته 8ر2% سنويا.