دارين العلي



أعلنت وزارة الكهرباء والماء عن قيامها بإجراء أعمال صيانة لبعض محطات التحويل الثانوية في مختلف المحافظات غدا الأربعاء، ما سيترتب عليه فصل التيار عن المناطق التي تغذيها المحطات من الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا. ‏



‏وقالت مصادر مطلعة في تصريح لـ"الأنباء" ان هذه الصيانات مجدولة ضمن برنامج الوزارة الذي تنفذه لصيانة وتأهيل المحطات الثانوية التابعة لقطاع شبكات التوزيع وذلك قبل موسم الذروة في فصل الصيف.



وقالت المصادر ان اعمال الصيانة تسير وفق الخطة المعتمدة، وهي صيانة دورية لمجموعة من المحطات تفاديا لخروجها عن الخدمة في اوقات الذروة.



وأكد ان عمليات الصيانة الدورية عادة ما تنتهي مع بدء موسم الذروة في نهاية مايو من كل عام الا أن اعمال الصيانة الطارئة تستمر، حيث تتأهب جميع الفرق في هذا التوقيت لمواجهة الصيف الذي يزيد فيه حجم الاستهلاك.



هذا، وسيتم غدا الأربعاء إجراء عمليات صيانة ل11 محطة ثانوية في مدن صباح الأحمد وجابر الأحمد وجابر العلي والنسيم وسعد العبدالله والفروانية والصليبية السكنية والرقعي وقبلة والسالمية والسلام.