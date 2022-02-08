

أعلن الدكتور مشعل الشاهين الربيَّع مدير عام الهيئة العامة للشباب عن عودة مشروع (ملاعبنا( المدرج ضمن الخطة الإنمائية للدولة وبرنامج العمل الحكومي وذلك بعد استكمال جاهزية الملاعب المدرسية التي تشرف على تشغيلها هيئة الشباب.

وقال الربيّع أن الهيئة تسعى من خلال مشروع (ملاعبنا) إلى تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة بين الشباب لتحسين مختلف الجوانب الصحية لديهم، ورفع مستوى لياقتهم البدنية والنفسية.

وأضاف (ملاعبنا) سيوفر البيئة المناسبة للشباب لصقل مهاراتهم الرياضية وتعزيزها من خلال تجهيز المساحات والمرافق اللازمة لممارسة رياضاتهم وإتاحتها لهم بإشراف فني وإداري متمكن، مبيناً أن المشروع سيخفف من التكاليف المادية التي يتكبدها الشاب لحجز الملاعب للاستمتاع برياضته المحببة كرة القدم.

وقال أن (ملاعبنا) سيمكّن الشباب الكويتي من حجز الملاعب المنتشرة في كافة محافظات الدولة بمبلغ رمزي ولوقت محدد خلال الفترة المسائية وذلك من خلال من خلال موقع الحجوزات الالكتروني. مشيراً إلى اطلاق المرحلة التجريبية لملاعبنا قبل شهر حيث فاق عدد حجوزات الملاعب 2000 حجز استفاد منها ما يقارب 10,000 شخص.

وأثنى الربيّع على تعاون وكيل وزارة الشئون الاجتماعية السيد/ شعيب والوكيل المساعد بوزارة التربية السيد/ فيصل مقصيد على جهودهم في دعم الشباب وصقل مهاراتهم وتهيئة كافة السبل والإمكانيات لممارسة هواياتهم، مؤكداً على مشاركة 49 مدرسة وأكثر من 50 ملعب .

كما أثنى على تعاون السيد/ صالح العثمان مدير عام شركة إدارة المرافق العمومية على تسخير إمكانيات الشركة وتقديم الدعم اللوجيستي للمشروع، لافتاً إلى حرص الهيئة على تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء في شأن تعزيز الشراكات بين مؤسسات الدولة والشركات الحكومية.

ودعا الربيّع الشباب إلى الاستفادة من الخدمات والبرامج التي توفرها لهم هيئة الشباب والتسجيل بها من خلال موقعها الالكتروني www.youth.gov.kw ، مؤكدا على أن الهيئة لن تألو جهداً في تسخير كل الإمكانيات لدعم وتنمية الشباب بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.