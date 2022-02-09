د.فهد الشهابي: نعتز بالدور البارز المتميز لجمال النصر الله خليجياً وعربياً



حصل رئيس جمعية العلاقات العامة الكويتية جمال جاسم النصرالله على العضوية الفخرية مدى الحياة من جمعية العلاقات العامة البحرينية، وبهذه المناسبة أكد رئيس جمعية العلاقات العامة البحرينية د.فهد إبراهيم الشهابي، أنه لأول مرة تمنح الجمعية عضوية فخرية لناشط في مجال العلاقات العامة من الكويت، وجاء هذا التكريم نظرا لدور رئيس جمعية العلاقات العامة الكويتية جمال النصرالله وجهوده الكبيرة في مجال العلاقات العامة سواء في منطقة الخليج أو في المنطقة العربية ككل.



وقال د.الشهابي في تصريح له: إننا نعتز بما يقدمه رئيس جمعية العلاقات العامة الكويتية جمال النصرالله من جهود بارزه للارتقاء بمهنة العلاقات العامة وتطويرها محليا وإقليميا وعربيا، لافتا إلى نشاط جمعية العلاقات العامة الكويتية في ظل رئاسة النصرالله، ما ساهم في نشر الثقافة السليمة للعلاقات العامة.



وأضاف الشهابي: إننا في جمعية العلاقات العامة البحرينية، قمنا بمنح النصرالله العضوية الفخرية مدى الحياة تقديرا لمسيرته المهنية ولجهوده البارزة في مجال العلاقات العامة في منطقة الخليج، وبصمته الواضحة فيها، معبرا عن سعادته بالمكانة التي تبوأتها العلاقات العامة في الكويت، والتي تأتي انعكاسا للأهمية المتنامية دوليا لهذه المهمة الديناميكية.



وأكد الشهابي أن جمال النصرالله يعتبر من أهم الناشطين في مجال العلاقات العامة في المنطقة، وله بصمة واضحة على العلاقات العامة في منطقة الخليج ما ساهم بشكل كبير في الرفع من مستوى ممارسات العلاقات العامة في المنطقة، مثمنا جهوده الكبيرة مع جمعية العلاقات العامة البحرينية ودعمه لها منذ تأسيسها وحتى الآن، وسعيه الدؤوب لتفعيل التعاون والشراكات لخدمة العلاقات العامة والارتقاء بها.