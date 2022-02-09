أعلن مدير عام الهيئة العامة للشباب د.مشعل الربيع عن عودة مشروع «ملاعبنا» المدرج ضمن الخطة الإنمائية للدولة وبرنامج العمل الحكومي، وذلك بعد استكمال جاهزية الملاعب المدرسية التي تشرف على تشغيلها هيئة الشباب.



وقال الربيع إن الهيئة تسعى من خلال مشروع «ملاعبنا» إلى تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة بين الشباب لتحسين مختلف الجوانب الصحية لديهم، ورفع مستوى لياقتهم البدنية والنفسية.



وأضاف أن المشروع سيوفر البيئة المناسبة للشباب لصقل مهاراتهم الرياضية وتعزيزها من خلال تجهيز المساحات والمرافق اللازمة لممارسة رياضاتهم وإتاحتها لهم بإشراف فني وإداري متمكن، مبينا أن المشروع سيخفف من التكاليف المادية التي يتكبدها الشاب لحجز الملاعب للاستمتاع برياضته المحببة كرة القدم.



وقال إن «ملاعبنا» سيمكّن الشباب الكويتي من حجز الملاعب المنتشرة في كل محافظات الدولة بمبلغ رمزي ولوقت محدد خلال الفترة المسائية، وذلك من خلال موقع الحجوزات الإلكتروني، مشيرا إلى إطلاق المرحلة التجريبية لملاعبنا قبل شهر حيث فاق عدد حجوزات الملاعب 2000 حجز استفاد منها ما يقارب 10.000 شخص.



وأثنـــى الربـيــع على تعاون وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب والوكيل المساعد بوزارة التربية فيصل مقصيد على جهودهم في دعم الشباب وصقل مهاراتهم وتهيئة كل السبل والإمكانات لممارسة هواياتهم، مؤكدا مشاركة 49 مدرسة وأكثر من 50 ملعبا.



كما أثنى على تعاون مدير عام شركة إدارة المرافق العمومية صالح العثمان على تسخير إمكانات الشركة وتقديم الدعم اللوجستي للمشروع، لافتا إلى حرص الهيئة على تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء في شأن تعزيز الشراكات بين مؤسسات الدولة والشركات الحكومية.



ودعا الربيع الشباب إلى الاستفادة من الخدمات والبرامج التي توفرها لهم هيئة الشباب والتسجيل بها من خلال موقعها الإلكتروني www.youth.gov.kw، مؤكدا أن الهيئة لن تألو جهدا في تسخير كل الإمكانات لدعم وتنمية الشباب بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.