يوسف غانم



من شعراء الكويت أصحاب الكلمات المعبرة النابضة بالمشاعر والأحاسيس صالح مصلح الحربي، الذي غالبا ما تتفجر من ينابيع قريحته الأبيات الشعرية بصورها المتكاملة المكونات والتي تنقلنا بين الواقع والخيال.



والحربي شاعر وإعلامي كويتي أسس منتديات مشارق أدبية ومجلة مشارق الإلكترونية، وعضو في ديوانية شعراء النبط الكويتية، بدأ النشر في أواخر ثمانينيات القرن الماضي في العديد من الصفحات الشعبية، وكان ظهوره الأول في جريدة «الأنباء» وتلتها «الوطن» ثم القبس و«اليقظة» و«المجالس» وغيرها.



وعلى مستوى المجلات الشعبية كان ظهوره في مجلة الغدير الكويتية تلتها مجلة آفاق وسيوف ووضوح وغيرها، وعلى مستوى المجلات الخليجية «فواصل» و«قطوف» و«بروز» تلك الصفحات التي كانت تتميز بكثرة أعداد متابعيها من محبي الشعر والأدب.



وأول لقاء إذاعي كان للحربي عبر برنامج حوار القوافي، وأيضا عبر برنامج ببرنامج «أمسياتنا»، وأول لقاء تلفزيوني من خلال برنامج «لوحات شعبية».

وكذلك مع إذاعة وتلفزيون دبي والثقافية السعودية وليالينا البحرينية وأثير وشعر القطرية وأشعار العمانية وليالي الأردنية، حيث شارك جمهور الشعر والأدب بعضا من أشعاره.



وقد أشرف الحربي على العديد من ملفات الشعر والصفحات الشعبية وتسلم مهام إعداد ملف شعري «مشارق» في مجلة المشاهير الإماراتية عام 2007، كما شارك في العديد من الأمسيات المحلية والخليجية والأصبوحات الشعرية، وكذلك في المهرجانات الخارجية مثل مهرجان الخالدية الأردنية والشارقة للشعر الشعبي.



أصدر ديوانه الصوتي الأول والذي أسماه «مشارق» عام 2003، وديوانه المطبوع والذي حمل اسم «مشارق» عام 2014، ومن قصائد الحربي الجميلة «لا تعاتبني»:



لا تنام.. الليل ما نام بعيوني



كن بعيوني مثل شمس النهار



هاك من هالجرح ما يخفف طعوني



هاك من هالدمع ما يرسم مدار



كل ما سولفت لأيامي غبوني



كل ما ضاقت جهاتي والمسار



طافني لحن غريب من لحوني



ما انتبهت إلا وأنا أكلم جدار



راحت سنيني وانا مخطوف لوني



ما شعرت إلا الفلك يوم استدار



لا تعاتبني ولا تعاتب جنوني



لا أنا ولا أنت نملك هالقرار



كان للنسيان ديرة علموني



شوفني مليت طول الانتظار



حاولوا تكفون عني تشغلوني



سولفوا قولوا عطوني اختيار



كاتم صدري رجاء أنعشوني



علموني كيف أرد الاعتبار



ما اشتكي من ضعف تكفون افهموني



عن كثير القول مالي اقتدار



فاقد روحي وضاقت بي عيوني



كل هذا الحزن .. يلبسني وقار