عدم طلب شهادة راتب أو بيانات أصحاب العمل الخاصة لأي سبب



بشرى شعبان

أعلنت المتحدثة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة ومديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام أسيل المزيد أن الهيئة أصدرت تعميما بتاريخ 31 يناير الماضي، يهدف إلى تنظيم بعض إجراءات مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية، ولما تقتضيه مصلحة أصحاب المكاتب والعمالة.

وقالت المزيد إن التعميم يفيد بعدم توقيع أصحاب العمل على أي إقرارات أو عقود غير الصادرة والمعتمدة من الهيئة، وعدم طلب شهادة راتب أو بيانات أصحاب العمل الخاصة لأي سبب من الأسباب، والسماح بطلب صورة من جواز سفر صاحب العمل لمطابقة التوقيع على العقود.

وأشارت إلى أن التعميم ينص على عدم تسلم العمالة المنزلية المودعة لدى السفارات إلا بعد موافقة إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية كتابيا مع ذكر الأسباب، وعدم الاتصال على أصحاب العمل لسحب العمالة من المنازل وإبلاغ الإدارة في حال نشوب أي نزاع بين صاحب العمل والعامل، مشددة على ضرورة الالتزام بإجراءات قرار وزارة التجارة بشأن تنظيم كلفة استقدام العمالة المنزلية، وفي حال مخالفة ما تم ذكره بهذا التعميم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق العقوبات الواردة في القانون 68/2015 واللوائح التابعة له.