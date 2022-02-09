سجلت تسلا خسارة بقيمة 101 مليون دولار من استثمارها في عملة بيتكوين خلال عام 2021، بعد تقلبات عنيفة في قيمة العملة المشفرة.



هذا ما عكسته تغيرات القيمة في مقتنياتها من «بيتكوين»، وفقا لملف تنظيمي صادر عن صانع السيارات الكهربائية، حيث حددت الشركة تعاملاتها بالعملة المشفرة الأكثر تداولا في العالم في تقرير الأداء المالي السنوي«10 K» المقدم للجنة الأوراق المالية والبورصات.



وقالت «تسلا»: «في عام 2021 سجلنا ما يقرب من 101 مليون دولار من خسائر انخفاض القيمة الناتجة عن التغيرات في القيمة الدفترية لعملة بيتكوين، ومكاسب قدرها 128 مليون دولار من مبيعات معينة من وحدات بيتكوين».



وتمثل هذه الخسائر انخفاضا في القيمة الدفترية لأصل معين في الميزانية العمومية للشركة، وأضافت تسلا أن المكاسب البالغة 128 مليون دولار، نتجت عن بيع جزء من مقتنياتها في مارس 2021.



وقامت الشركة باستثمار أولي بقيمة 1.5 مليار دولار في الأصل الرقمي في يناير 2021. وبلغت قيمة هذه المقتنيات نحو 500 مليون دولار أخرى بحلول نهاية العام، حيث قالت تسلا إن القيمة السوقية العادلة كانت 1.99 مليار دولار، وارتفع سعر بيتكوين بنحو 60% العام الماضي ليتداول فوق 46 ألف دولار.



وذكر التقرير: «نحن نؤمن بالإمكانات طويلة الأجل للأصول الرقمية كاستثمار وأيضا كبديل سائل للنقد».



وقالت «تسلا» العام الماضي إنها حدّثت سياستها الاستثمارية لتزويد نفسها بمزيد من المرونة لمواصلة التنويع وتعظيم العوائد على السيولة التي لم تكن مطلوبة للحفاظ على سيولة تشغيلية كافية.

وقبلت تسلا لفترة من العام الماضي عملة بيتكوين كخيار للدفع، لكن الرئيس التنفيذي إيلون ماسك قال إنها أوقفت هذه الممارسة في مايو، مشيرا إلى مخاوف بيئية بشأن الاستخدام المتزايد للوقود الأحفوري لتعدين بيتكوين، وصرح لاحقا بأن تسلا ستستأنف مدفوعات العملات المشفرة عندما يصبح التعدين «أنظف».



جدير بالذكر، أن تسلا ليست الشركة الوحيدة التي تكبدت الخسائر من «بيتكوين»، حيث سجلت شركة MicroStrategy لصناعة برمجيات المؤسسات التجارية في وقت سابق من هذا الشهر تكلفة بقيمة 146.6 مليون دولار على مقتنيات بيتكوين الخاصة بها للربع الرابع من عام 2021.

وعلى صعيد تداولات «بيتكوين» اليومية خلال العام الحالي، فقد قفزت العملة المشفرة إلى أعلى مستوى في 4 أسابيع خلال تعاملات الأمس، مواصلة الصعود للجلسة الثانية على التوالي، حيث أرجع محللون ذلك جزئيا إلى عوامل فنية مثل تسوية بعض المراكز المدينة التي كانت دفعتها إلى اتجاه نزولي استمر 3 أشهر.



وسجلت «بيتكوين»، أكبر عملة مشفرة في العالم، 44.3 ألف دولار، وهو أعلى مستوى منذ منتصف يناير الماضي، وخلال الـ24 ساعة الماضية قفزت العملة بنسبة 3.4%، ووصلت القيمة السوقية إلى 840 مليار دولار.