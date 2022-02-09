قال مصدران مطلعان إن مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في البلاد، ستزيد مشترياتها من الخام من العراق 11.5% في 2022 إلى 390 ألف برميل يوميا فيما يرجع لأسباب منها تعويض نقص الإمدادات من المكسيك وخفض محتمل من الكويت.

وتعد العراق أكبر مورد للنفط للهند، ومن المنتظر أن تزيد حصته في السوق الهندية، إذ ستشتري مصفاة هندوستان بتروليوم كورب الخام منه كذلك، فيما تعتبر الهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، وقال المصدران إن مؤسسة النفط الهندية لجأت لشراء كميات أكبر من الخام من العراق، إذ تقلص المكسيك إمداداتها بعد افتتاحها مصفاة جديدة.

وتابع المصدران أن المصفاة الهندية تتوقع كذلك نقص إمداداتها من الكويت خلال السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أبريل، إذ تأمل الكويت في بدء تشغيل مصفاة الزور التي تبلغ طاقتها 615 ألف برميل يوميا خلال هذا العام.