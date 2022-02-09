أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc عن مشاركتها في مؤتمر LEAP، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في الفترة من 1 إلى 3 فبراير 2022 في مدينة الرياض.

وتحت شعار «عين على المستقبل»، الذي يعد الحدث التقني الأضخم عالميا، ليشكل ملتقى لمجتمع التقنية العالمي لمناقشة أبرز التحديات الاجتماعية والثقافية التي تواجه العالم.



وتماشيا مع استراتيجية تمكين التحول الرقمي والتوسع في الخدمات والمنتجات الرقمية المبتكرة للشركة في الكويت، حضر الرئيس التنفيذي لـ stc م.مزيد بن ناصر الحربي مؤتمر LEAP، في خطوة وان دلت على أهمية هذا المؤتمر من أجل استكشاف واستقطاب أفضل الشركات التقنية الرائدة والرواد الملهمين في الشركات الناشئة العالمية.

لاسيما أن stc تعد من اللاعبين الرئيسيين في المشهد الإقليمي والعالمي لصناعة الاتصالات لما تتمتع به من مجموعة غنية من الحلول السحابية، والرقمية، والإلكترونية، فضلا عن مساهماتها في مجال تكنولوجيا المعلومات على صعيد قطاع الافراد والشركات بهدف إثراء تجربة العملاء وتعزيز أعمالهم.



وشهد المؤتمر، الذي يمثل منصة عالمية وحدثا استثنائيا، استضافة خبراء التقنيات المستقبلية والتقنيات المميزة الواعدة من جميع أنحاء العالم، مع مشاركة أكثر من 350 متحدثا خبيرا عبر 6 مؤتمرات من التقنية الصحية إلى الذكاء الاصطناعي لتقديم رؤى الخبراء والمحتوى المتطور، جنبا الى جنب مع عمالقة قطاع التقنية من مختلف أنحاء العالم، مستقطبا أكثر من 700 شركة ناشئة في مجال التقنية لطرح حلولها المبتكرة للعالم من خلاله.



وتناول المؤتمر عدة موضوعات منها الاقتصاد الرقمي وإنترنت الأشياء والتقنيات البيولوجية والصحية والعلوم الكمية والتنقيب الذكي والنظم غير المأهولة وغيرها.

بالإضافة الى أهم المشكلات التي يمكن للتكنولوجيا المساهمة في حلها. وفي هذا الصدد اجمع الخبراء أنه أيا كانت المشكلات التي يواجهها العالم سواء فقر أو مرض أو كارثة بيئية أو تلوث أو عدم القدرة على الإنتاج، فإن التكنولوجيا يمكنها أن تكون مفتاح الحل للكثير من تلك الأمور.



كما تطرق المؤتمر الى سبل تطوير المدن المستقبلية بما يحقق الرفاهية والحياة الصحية للمواطنين وتنقية الهواء من التلوث وغيرها، وكيفية إعادة تصور الطريقة التي نسافر بها وكيف يمكن تسريع وسائل المواصلات، وفرص إعادة تصور كيفية إطعام أنفسنا والحفاظ على صحة أجسادنا من المواد الكيميائية والصناعية، وسبل دعم الابتكارات التي يمكن أن تؤدي إلى ثورة في المجال الطبي والصحي، وتحسين الطريقة التي يعيش بها الإنسان وطريقة العمل وحتى اللعب أو تمضية أوقات الفراغ.



كما شهد المؤتمر، قيام مجموعة stc بإطلاق مبادرة انشاء مركز رقمي رئيسي MENA Hub لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويأتي ذلك بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين وسيربط المركز ثلاث قارات.