الدعيج: الفرع الجديد جاء نتاجاً لسياسة العمل الدؤوب التي انتهجها البنك منذ سنوات نحو التحول الرقمي

الزعابي: خدمات مصرفية باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا الرقمية لإتمام المعاملات بسرعة وسهولة



افتتح البنك التجاري الكويتي فرعه الجديد في شارع فهد السالم بتصميم عصري حديث يمثل نموذجا للابتكار التكنولوجي لتلبية احتياجات العملاء، حيث يقع فرع «التجاري» في قلب مدينة الكويت في منطقة القبلة، شارع فهد السالم.



ويأتي افتتاح البنك للفرع الجديد ضمن خطط البنك التوسعية لشبكة فروعه والتي يسعى من خلالها إلى التواجد في المناطق المهمة التي يرتادها العملاء وليستطيع خدمتهم بصورة أفضل.



وقد تم افتتاح الفرع بحضور رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد دعيج الصباح، وعبدالعزيز صالح الزعابي مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد (بالوكالة) إلى جانب أعضاء الإدارة التنفيذية في البنك.



وقال الشيخ أحمد دعيج الصباح: جاء افتتاح الفرع الجديد الذي يقدم للعملاء خدمات مصرفية رقمية متطورة نتاجا لسياسة العمل الدؤوب التي انتهجها البنك منذ سنوات نحو التحول الرقمي، مشيرا الى أن الفرع يجمع بين العصرية المصرفية والتطور التكنولوجي الذي يسعى إليه البنك دوما من خلال الخدمات المصرفية الرقمية الآمنة التي يقدمها للعملاء والتي تضاهي أفضل الخدمات المقدمة من البنوك العالمية، مؤكدا أن الفرع الجديد سيسهم بشكل كبير في توطيد وتعزيز علاقات البنك مع العملاء من الأفراد والشركات.



بدوره، قال المدير العام بالوكالة - قطاع الخدمات المصرفية للأفراد عبدالعزيز الزعابي: يتميز فرع التجاري الجديد بتقديم خدمات وحلول مصرفية باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا الرقمية بما في ذلك شاشات تفاعلية تعمل باللمس، وخدمات التواصل عبر المحادثة من خلال خدمة الفيديو المباشر مع مركز الاتصال، بما يمكن العملاء من إتمام جميع معاملاتهم بسرعة وسهولة.



كما استعرض الزعابي أهم وأحدث الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها التجاري لعملائه سواء عبر موقعه الإلكتروني أو عبر تطبيقه على الهاتف CBK Mobile، وأهمها فتح الحساب للعملاء الجدد عبر خدمة ذاتية بطريقة سهلة وسريعة وآمنة من خلال اتباع خطوات بسيطة، ويتميز البنك التجاري بأنه من البنوك الأولى في الكويت الذي يطرح هذه الخدمة بصورة متكاملة بحيث يستطيع العميل فتح الحساب وإصدار بطاقة السحب الآلي واختيار الرقم السري وتسلم البطاقة من أي من الفروع أو توصيلها الى الوجهة التي يرغبها توفيرا لوقت وجهد العميل، كما أن البنك اطلق عدة خدمات متطورة منها محفظة التجاري Al Tijari Wallet وهي خدمة دفع إلكترونية باستخدام أجهزة الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الاندرويد، تمكن عملاء البنك من إضافة بطاقتهم المصرفية إلى تلك المحفظة من خلال تطبيق التجاري موبايل، وبالتالي تحويل أجهزة الهواتف الذكية - المدعمة بخاصية الاتصال قريب المدى (NFC) - إلى وسيلة دفع سهلة وسريعة وآمنة من خلال تمرير الهاتف على أجهزة نقاط البيع دون الحاجة لاستخدام بطاقاتهم المصرفية البلاستيكية، وكذلك خدمة الدفع عبر الساعات الذكية Fitbit Pay وGarmin Pay وSwatchPay! وجميعها وسائل دفع غير تلامسية تمكن العميل من إجراء عمليات شراء في المتاجر، علما بأن التجاري هو البنك الأول والوحيد في الكويت الذي يقدم خدمة SwatchPay!



وعن الخدمات المصرفية الذاتية، أكد الزعابي أن نظام نقاط الخدمة الذاتية (Smart Kiosk) الذي تم تطبيقه بنجاح في فروع البنك يغطي غالبية المعاملات المصرفية النقدية وغير النقدية التي يقوم بها العميل كعملية فتح الحسابات وإصدار بطاقات السحب الآلي والبطاقات الائتمانية المسبقة الدفع وطلب بطاقات ائتمانية، بالإضافة إلى تحديث البيانات المصرفية والاستفسار عن الحساب والقيام بإصدار كشف الحساب وتمرير شيكات البنوك الأخرى والعديد من العمليات المصرفية التي يقوم العميل بإجرائها بنفسه بالتنسيق مع موظفي مركز الاتصال عبر تقنية الفيديو.



ويستقبل فرع البنك التجاري الجديد العملاء طوال أيام الأسبوع من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 1:00 ظهرا، والفترة المسائية من 5:00 مساء الى 7:00 مساء، والخميس الفترة الصباحية من الساعة 9:00 صباحا الى الساعة 1:00 مساء.