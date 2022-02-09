بعد أيام من إعلان الفائز بـ 1.5 مليون دينار من حساب الدانة، وجريا على عادته في مكافأة عملائه وتحقيق أحلامهم، يجرى بنك الخليج السحب السنوي الكبير لحساب الراتب في 10 فبراير الجاري، وذلك للإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى لحساب الراتب 2021 والتي تعادل 100 ضعف الراتب.



ويذاع السحب على الهواء مباشرة يوم غد الخميس، الساعة 1:30 ظهرا، عبر أثير إذاعة 360 إف إم، بحضور وإشراف ممثلي وزارة التجارة والصناعة وشركة إرنست أند يونغ.



وبهذه المناسبة، قال المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد محمد القطان: يواصل بنك الخليج مكافأة عملائه وتحقيق أحلامهم، بجوائز متميزة لعملاء حساب الراتب، والتي تتوج سنويا بالجائزة الكبرى التي تصل الى 100 ضعف الراتب، والتي سيعلن عن صاحب الحظ السعيد الذي يفوز بها الخميس المقبل.



وأشار القطان إلى أن حساب الراتب من بنك الخليج هو الحساب الوحيد في الكويت الذي يقدم عروضا خاصة مصممة حسب حاجة العميل، مشيرا إلى أن فتح حساب الراتب يتم في دقيقة واحدة من خلال تطبيق «الخليج» على الموبايل.



وتتمثل رؤية بنك الخليج في أن يكون البنك الرائد في الكويت. يشرك البنك موظفيه في العمل في بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء ممتازة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام.

بفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة، يتمكن بنك الخليج من منح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية بسيطة وسلسة.