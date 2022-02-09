صرح الأستاذ الدكتور يعقوب يوسف الرفاعي، المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية، بأن المعهد استضاف البروفيسور مايكل واد أستاذ الابتكار والإستراتيجية في IMD، ومدير المركز العالمي لتحويل الأعمال الرقمية، حيث عقد يوم أمس برنامج تدريبي عن بعد بعنوان «تحسين الابتكار والإبداع والأداء في العصر الرقمي»، برعاية كل من بنك الكويت الوطني وبنك برقان والبنك الأهلي الكويتي، وحضره نخبة من العاملين في القطاع المالي والمصرفي والاستثماري وغيرهم من العاملين في قطاعات مختلفة.



والجدير بالذكر أن بروفيسور مايكل واد هو أستاذ في IMD، حائز عدة جوائز عالمية، ومؤلف لعدة كتب صنفت بأنها الأكثر مبيعا في العالم، ومتحدث رئيسي في العديد من الندوات والمحاضرات المهنية الهامة، وكذلك في البرامج التلفزيونية والإذاعية الأكثر انتشارا.



وفي إطار التحول الرقمي الذي يشهده العالم على جميع الأصعدة وفي جميع القطاعات المهمة، وفي قطاع المال والأعمال على وجه الخصوص، جاءت استضافة المعهد للبروفيسور مايكل حيث قدم أحد أهم البرامج التدريبية والخاصة بالتحول الرقمي، تماشيا مع سرعة التغيير والتطوير في العالم، والتي تتطلب العمل على مواكبتها، والتطوير من آلية العمل فيها، مما يحتم علينا عقد العديد من البرامج والدورات التدريبية لتأهيل العاملين فيها.