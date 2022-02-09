صرح الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية م.مطلق العازمي بقيام الشركة بإصدار تقرير الاستدامة للعام 2020-2021، مؤكدا التزام الشركة بمفهوم التنمية المستدامة كأحد الركائز الأساسية في استراتيجية الشركة ومؤسسة البترول الكويتية.

وذكر العازمي: في هذا التقرير نسلط الضوء على مواطن التطور في سعي الشركة المتواصل نحو تحقيق الاستدامة في مختلف المجالات في الفترة (1 أبريل 2020 إلى 31 مارس 2021) والتي شهدت تحديا جديدا من نوعه «جائحة كورونا» كان بمنزلة اختبار لصلابة الشركات في إدارة مواردها ومنشآتها.

وأضاف: يتطرق التقرير إلى أبرز الأعمال التي ساهمت في نجاح الشركة في تخطي المعوقات التي واجهتها بسبب جائحة كورونا، إضافة إلى أبرز الجهود المبذولة في المحاور الأساسية الثلاثة للاستدامة وهي «البيئية والاجتماعية والاقتصادية».



فمن ناحية الجهود المبذولة في مواجهة فيروس كورونا، تطرق التقرير إلى استجابة الشركة أثناء فترة الحظر الكلي الذي مرت به البلاد، وكيفية استمرار الأعمال دون انقطاع مع المحافظة على أمن وسلامة الموظفين، إضافة إلى تعامل الشركة مع عودة الموظفين التدريجية إلى العمل.



وأشار العازمي: ان الجائحة كانت أحد العوامل المحفزة للشركة والموظفين لمواصلة التطوير في دمج الاستدامة بأعمال الشركة للوصول إلى نموذج تشغيلي مستدام يضم العناصر الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

ومن الناحية البيئية يستعرض التقرير أداء الشركة في عدة نواح بيئية مثل استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وطرق تعاملنا مع المخلفات والملوثات، بالإضافة إلى قيام الشركة بدراسة إمكانية تحويل المخلفات البلاستيكية إلى منتجات بترولية كمبادرة بيئية مهمة تعود بالنفع على الكويت.



أما على الصعيد الاجتماعي، فيستعرض التقرير أداء الشركة في مجال تطوير العنصر البشري. كما تطرق التقرير إلى مساهمة الشركة في المجتمع المحلي والخطط المستقبلية.



وعلى الصعيد الاقتصادي، يستعرض التقرير أداء الشركة في دعم الاقتصاد الكويتي خلال فترة الجائحة والجهود المبذولة في تطوير آليات عمل خاصة بدورة حياة العقود. كما يستعرض نهج الشركة في مجال الابتكار وأبرز الخطط المستقبلية في هذا المجال.