لمــاذا نضيف الحليب إلى الشاي؟

وأيها ألذ قبل أم بعد صب الشاي؟يعود تاريخ هذه الممارسة إلى البريطانيين في القرن الثامن عشر، وتبين أنها نابعة من طبيعة البيئة البريطانية آنذاك وظروف الحياة وليس بسبب نكهتها، حيث كان البريطانيون في القرن الثامن عشر يغلون الشاي في القدور المخصصة للغلي فوق الحطب، لذا كان هذا المشروب غاليا بعض الشيء على سائر أبناء الشعب، وكان يصب في أكواب زجاجية فاخرة مخصصة لتحمل درجات الحرارة العالية.



ولكن لأن ثمن مثل هذه الأكواب كان غاليا ولا يستطيع تحمل نفقته الغالبية العظمى من الشعب، كانوا يصبونه في أكواب لم تتحمل الحرارة العالية فكانت دائما ما تنكسر.



والحل؟ إضافة الحليب. صب البريطانيون الحليب البارد أولا في الفنجان ثم الشاي المغلي، ليقلل الحليب من حرارة الشاي، فلا تنكسر الفناجين إلا أن هذه الحيلة ساهمت أيضا في تخفيف النكهة المرة للشاي المغلي.



وتشير بعض المصادر إلى أن الشاي كان منتجا غاليا في تلك الحقبة التاريخية، فكانت العائلات الفقيرة تقتصد في استخدام أوراق الشاي المجففة وتزيد من كمية الحليب، فيما اعتمدت العائلات الميسورة عكس هذه المعادلة عبر إضافة قليل من الحليب والاستمتاع بنكهة الشاي.



ويرجح خبراء الشاي اعتماد هذه الممارسة بسبب ظروف شحن أوراق الشاي قديما. فرحلات البحر الطويلة وسوء تخزينه أديا إلى تغير مذاقه عند تحضيره، فكانت إضافة الحليب حيلة بريطانية لتلطيف نكهته الحادة.



ولكن هل هناك طريقة صحيحة لشرب الشاي؟ في الواقع، إن موعد الشاي وطريقة شربه والنكهة المفضلة تجربة شخصية بامتياز، فلكل أسلوبه وما اعتاده أو تربى عليه.



ومع ذلك، قد يؤدي وضع الحليب أولا ثم سكب الشاي فوقه إلى تحسين مذاقه، وذلك لأن حرارة الحليب ترتفع لتقترب من درجة حرارة الشاي، فتتوزع النكهة بشكل متساو أكثر، أما إذا أضفت الحليب البارد إلى كوب الشاي الساخن، فأنت بذلك تقوم بتبريد الشاي، وقد لا تحصل على الطعم نفسه.



وعن أنواع الشاي التي تتناسب مع الحليب فيتم إنتاج العديد من أنواع الشاي الأسود مثل شاي الإفطار Breakfast Tea، الذي يضع بعين الاعتبار إضافة الحليب بعد تخميره في الصباح، لذلك تكون نكهته أقوى عادة، حسب موقع شركة Tea Company.

وهناك أنواع أخرى من الشاي الأسود تتم معالجتها لتحضيرها سريعا فتعطي نكهة قوية، خصوصا أكياس الشاي ذات الحبيبات الصغيرة، التي تنقع بسرعة كبيرة في الماء الساخن.

عن «عربي بوست»

