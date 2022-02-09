مبارك الخالدي



أعرب النادي العربي في بيان «عن أسفه لصدور قرار إيقاف إصدار تراخيص الاستثمار بالأندية والاتحادات واللجان الأولمبية في مناطق السكن الخاص والنموذجي، مؤكدا أن الرياضة لن تتطور بهذه العقليات القديمة. ويبين النادي العربي أنه حاول الاتصال بالوزيرة د.رنا الفارس لكن دون جدوى، وان قرار الاستثمار في الأندية أخذ سنوات من الدراسة واعتمد بقوانين ومراسيم، إضافة إلى أن آلاف الشباب سيتضررون ولا عزاء للرياضة الكويتية. وتساءل النادي في الوقت نفسه عن مصير العقود التي تم توقيعها وكيف سنواجه هذه القضايا وتكاليفها المرتفعة ومن سيتحملها الدولة أم النادي؟ مع الإشارة إلى أن النادي العربي لديه التزامات سنوية كبيرة ولا يمكن الاستمرار بالدفع الشخصي. وأوضح العربي أن هناك 12 ناديا في المناطق السكنية ولم تصدر منها أي مشكلة، مبينا أن الجمعيات التعاونية وأفرعها ومحلاتها تفوق 50 ألف متر في كل منطقة ولا توجد أي مشكلة. وشدد العربي على أن الأندية والرياضة هي الملاذ الآمن للشباب الكويتي، متسائلا: ما الهدف من تدمير الشباب الكويتي؟



من جانب آخر، وصف المنسق الإعلامي للفريق الاول لكرة القدم بالنادي العربي مشعل العبكل مباراة الاخضر اليوم أمام التضامن بالمهمة جدا. مضيفا في تصريح لـ «الأنباء» أن الفريق استعد بشكل متواصل لمباراة اليوم وهي بداية الانطلاق في السباق على بطولة الدوري.



وأكد أن التضامن فريق يستحق كل الاحترام والتقدير ويمتلك دافعا كبيرا للصمود ولتقديم نتيجة إيجابية، وهذا ما تم وضعه في الاعتبار لدى الجهاز الفني للأخضر. مشيرا إلى غياب سلطان العنزي وعيسى وليد للايقاف وعبدالله حسن للإصابة.