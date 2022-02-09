ذكرت صحيفة «بارسا يونيفرسال» الإسبانية أمس أن المدير الفني لفريق نادي برشلونة لكرة القدم تشافي هيرنانديز يبحث عن ضم لاعبين اثنين لتحسين دفاعه في الفترة المقبلة.



وأوضحت الصحيفة أن تشافي طلب الحصول على مدافع في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن طلبه تم رفضه بشكل قاطع من قبل مجلس إدارة برشلونة، وهناك تفسير منطقي واحد لذلك وهو نقص الخيارات.



وأشارت إلى أنه تم الترويج للاعبين مثل ليساندرو مارتينيز وأليكس غريمالدو ليكونا المستهدفين، لكن الأندية المعنية بدت مترددة في فقدان أصولها الثمينة في منتصف الموسم، وعلى هذا النحو، كان على المدرب الإسباني أن يتصالح مع حقيقة أن النادي بحاجة إلى الانتظار حتى الصيف من أجل الحصول على مدافع جيد. إلى ذلك، أعلن برشلونة عن استقالة مديره التنفيذي، فيران ريفرتر، ورحيله عن العملاق الكتالوني، وجار البحث حاليا عن مدير تنفيذي جديد.