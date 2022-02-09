أعلنت الإدارة العامة للجمارك عن تدشين أجهزة فحص الحقائب والأفراد بمنفذ السالمي من طرازي Hi-Scan وB-Scan. ‎وقال مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان الفهد إن تلك الأجهزة تعمل على تحسين بيئة العمل الجمركي بمنفذ السالمي وتزويده بأحدث أجهزة التفتيش المساندة التي تعمل على مزيد من إحكام الرقابة الجمركية، كما تم الانتهاء من تدريب الكوادر الوطنية على تشغيل تلك الأجهزة لتعمل على مدار الساعة، وكذلك تم الانتهاء من توفير تلك الأجهزة بمنفذ النويصيب الحدودي وذلك في إطار خطة تعمل الإدارة العامة للجمارك على تنفيذها بمشاركة المختصين بإدارة المشروع وبالتعاون مع الشركة المستثمرة.



‎وقد تم تدريب 73 مفتشا من موظفي الإدارة العامة للجمارك على كيفية استخدام جهاز فحص الحقائب والأمتعة الشخصية Hi-Scan بمركز السالمي الحدودي، كما تم تدريبهم على استخدام جهاز فحص الأفراد B-Scan وتم تنفيذ 18 دورة Hi-scan و18 دورة B-scan، وذلك في إطار خطة تطوير الكوادر البشرية من مفتشي الإدارة العامة للجمارك والاعتماد على الكوادر الوطنية وتزويدهم بالمهارات اللازمة.