قالت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ان رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنوا من توقيف آسيوي وبحوزته 20 كيلو من بودرة «الليريكا» المؤثرة عقليا، وتم تحويله والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.



من جهة أخرى، أحيل شاب كويتي الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اثر بلاغ عن شخص نائم أو متوفى داخل مركبة متوقفة على جانب طريق الدائري السادس، اذ تبين أن نوم الشاب بسبب تعاطي مادة مخدرة وضبط بحوزة الشاب كيس مخدر وأدوات تعاط.



من جهة أخرى، ألقى رجال أمن الأحمدي القبض على شاب عربي (28 عاما) في احد المجمعات، حيث عثر معه على كمية من المواد المخدرة عبارة عن حبوب وسجائر بها حشيش. وقال مصدر أمني إن الوافد تم الإبلاغ عنه من قبل أمن المجمع عن صدور تصرفات غير طبيعية منه، وعليه انتقل رجال الأمن إلى الشاب الذي أبدى مقاومة لتتم السيطرة عليه باستخدام القوة، وبتفتيشه عثر معه على المواد المخدرة.