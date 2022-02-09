أخضع رجال إدارة بحث وتحري محافظة الفروانية شابا كويتيا للتحقيق على خلفية اتهامه بالاعتداء على وافدة آسيوية تعمل خادمة لدى والد المتهم، ورفض الشاب الاتهام الذي وجه إليه، إلا أن تمسك الوافدة بأقوالها دفع رجال المباحث الى استمرار حبس المدعى عليه وإحالة المجني عليها للطب الشرعي لتوثيق الاعتداء والذي وقع عليها.



وكانت وافدة تبلغ من العمر 40 عاما تقدمت الى مخفر محافظة الفروانية وذكرت أنها وخلال تواجدها في غرفتها فوجئت بابن كفيلها يتهجم عليها ويعتدي عليها كرها عنها مستغلا تواجدهما بمفردهما في المنزل، وذلك بعد خروج بقية أفراد الأسرة الى نزهة في البر، مؤكدة أنها توسلت للجاني عدم الاعتداء عليها، ولكنه لم يعر لهذه التوسلات وواصل تنفيذ ما عزم عليه.